Tel-Aviv : Acheter vos places de spectacles à la dernière minute à prix cassés

Un kiosque, qui sera installé dans le Centre Dizengoff, au cœur de Tel-Aviv, calqué sur le modèle des TKTS de Londres et de New York – de tels kiosques existent également à Paris – permettra aux habitants et aux touristes d’acheter à la dernière minute des billets de spectacle à prix réduit, les rabais pouvant atteindre jusqu’à 50 pour cent.