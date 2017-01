Tel-Aviv : après les vélos (vélib), les voitures écolos

Bonne nouvelle pour les habitants de Tel-Aviv et les touristes : outre les vélos de location verts, ils disposeront de petites voitures, vertes également, qu’ils pourront louer pendant une courte durée. Et, cerise sur le gâteau, 500 places de parking seront aménagées pour ces petits bolides que Kermit la grenouille aurait certainement adorés. Il faut en effet savoir qu’une place de parking à Tel-Aviv est aussi rare et donc précieuse que de l’eau dans le désert. Ce n’est pas pour rien que les Tel-Aviviens racontent que s’il faut environ 2 minutes à une roquette lancée de Gaza pour arriver à Tel-Aviv il lui faut ensuite une heure pour trouver où se garer.