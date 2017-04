Tel Aviv célèbre Pessa’h puis… la plage

Avec les vacances de Pessa’h libérant les adultes du travail et les jeunes de l’école, le beau temps amène israéliens et touristes sur les plus belles plages d’Israël.

La municipalité de Tel Aviv-Yafo a promis une série d’événements dédiés à la famille et particulièrement aux enfants qui ne seront pas à l’école pendant la fête de la Pessa’h, des fêtes de rue, des jeux pour enfants, et plus encore. Un liste détaillée des événements sont disponibles sur le site Internet de la ville.

Chaque année, plus de huit millions et demi de personnes viennent profiter des 14 km de plages de sable blanc de la ville. La plupart des plages proposent des services comme la location des chaises longues et des parasols, des toilettes, des salles de sport en plein air, des restaurants, des magasins de glaces, et même le Wi-Fi gratuit. services de maître-nageurs et de sécurité. Chacune des 13 belles plages de Tel Aviv a son propre caractère distinct.

Gordon est connu comme un endroit idéal pour le volley-ball de plage et Hilton est très populaire auprès de la communauté homosexuelle et des surfeurs, Geula Beach a une ambiance plus détendue, moins de monde, les communautés religieuses se réunissent souvent à Nordau, qui offre des jours séparés hommes/femmes,

Sur la promenade dans le Vieux-Jaffa, la municipalité a rejoint la tendance en installant un cadre photo surdimensionné pour les touristes. Le cadre comprend une vue spectaculaire sur la mer et le littoral, invitant les visiteurs à prendre une photo unique et de la partager sur les réseaux sociaux.