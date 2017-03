Tel-Aviv élue parmi les plus vertes des villes du monde :

Suite à une étude du Massachusetts Institute of Technology réalisée dans le cadre des décisions du Forum Economique Mondial de 2015, 17 villes du monde ont été passées à la loupe afin de déterminer leur « index de vue verte » (autrement dit, le nombre d’arbres, parcs, jardins qu’elles ont aménagé). De Boston à Singapour, en passant par Amsterdam, Paris, Toronto, Sydney ou Tel Aviv (et bien d’autres), les résultats sont tombés le 16 février dernier : Singapour a le taux le plus élevé avec 29,3% et Paris le plus bas avec 8,8%. Quant à Tel Aviv, elle arrive en 7ème position avec un index à 17,5% d’espaces verts, devant Amsterdam, Francfort, Londres, New York et Los Angeles !