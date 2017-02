Tel Aviv Jérusalem en 35 minutes, ce n’est pas pour demain…

Le ministre des Transports, Yisrael Katz, a souhaité abaisser les prétentions des travaux d’infrastructure routière pour faciliter la liaison entre Tel Aviv et Jérusalem lors d’un entretien donné à Galei Tzahal.

«Quand je suis arrivé, l’autoroute 1 était obsolète et sans glissières de sécurité. Le travail sera terminé dans quelques mois et la nouvelle autoroute remplacera une route dangereuse … Je n’ai jamais dit qu’il serait possible de relier de Jérusalem à Tel Aviv en 35 minutes. La route entière avec toutes ses voies sera achevée en mai, avec toute son utilité, et ce sera beaucoup mieux que la situation antérieure. Parce que c’est Jérusalem, dès que certains députés et journalistes se font prendre dans les embouteillages, tout le monde en parle », a déclaré M. Katz.