Tel-Aviv startups: 1ère de la classe. Par Bely

« Cette ville d’environ 426 000 habitants (au 2 janvier 2016), se classe au troisième rang mondial des incubateurs de startups les plus performants juste derrière Silicon – Valley et Stockholm ».

Tout d’abord signaler que ce n’est pas un quelconque institut qui publie pareils résultats mais ce qui se fait de meilleur en la matière, un référent des plus sérieux : « France Diplomatie » soi-même !

Et ce n’est pas tout du tout !

Ainsi apprend-on, (si on ne le savait déjà) à la suite d’une étude réalisée par la société « Spark Labs Global Venture », qu’Israël est un pays réellement hors du commun !

« Israël est un petit pays en termes de démographie et de surface », confirme l’institut dans ses conclusions avant que d’ajouter, « néanmoins, il se démarque par le plus grand nombre de startups par habitant.

Et ce n’est pas tout du tout !

D’après les autorités locales, presque 1 000 startups se situeraient à Tel Aviv, soit 19 startups par kilomètres carrés, ainsi que 50 centres de recherche et développement.

La ville héberge également plus de 50 accélérateurs et incubateurs, chiffre qui a doublé en 4 ans. Ces structures présentent l’avantage d’offrir aux startups des bureaux et des infrastructures partagés comme des salles de travail, des salles d’impression, etc.

Et ce n’est pas tout du tout !

De plus, il existe à Tel Aviv de nombreuses sociétés d’investissement de toutes sortes et de différentes nationalités (sociétés de capital / risque, sociétés d’investissement de fonds propres, investisseurs institutionnels et mécènes, etc.).

Toutes ces spécificités font de Tel Aviv une ville où la recherche et l’entreprenariat sont étroitement liés ce qui permet le développement de nombreuses technologies dans les domaines de l’informatique, de la médecine ou de l’agriculture par exemple ».

Alors … Qui dit mieux ?……..