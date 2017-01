Tempête de sable et pollution de l’air dans le Néguev et la Arava

Le ministère de l’écologie a diffusé un avertissement sur l’augmentation de la pollution de l’air dans le Néguev et le désert de l’Arava en raison d’une tempête de poussière. Les experts du ministère estiment que ce lundi 9 janvier, le niveau de pollution de l’air peut considérablement dépasser la norme. L’office recommande que les personnes cardiaques et souffrant de maladies pulmonaires, ainsi que les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes, évitent les sorties. En outre, il est conseillé au public de s’abstenir de faire du sport en plein air.