Tensions et annulations de vols chez El Al

Cinq vols ont été annulés aujourd’hui suite à des tensions entre les pilotes et la direction à propose du salaire des pilotes vétérans.

Les interruptions de vol et les annulations qui ont touché El Al au cours des derniers jours sont en augmentation. Cinq autres vols ont été annulés aujourd’hui – le vol de 17h15 vers Londres et le retour à Tel Aviv, le vol de 17h30 vers Varsovie et son retour, et un vol de nuit vers Madrid.

Cela fait suite à l’annulation de trois vols la nuit dernière – de l’aéroport Ben Gurion vers New York, Boston et Moscou ainsi que deux vols cargo vers New York jeudi.

Ce conflit a éclaté malgré un accord signé entre la direction et les pilotes en décembre. Cependant, le désaccord actuel n’était pas couvert par cet accord, qui concerne les conditions d’emploi des pilotes âgés entre 65 et 67 ans, soit 40 pilotes.