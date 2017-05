Tensions inter palestiniennes et manifestations à Gaza

Face à la poursuite des tensions entre le Hamas et l’Autorité Palestinienne après les mesures économiques adoptées par Mahmoud Abbas visant à faire pression sur le Hamas, ce dernier a intensifié ses protestations anti-AP. Le Hamas a organisé une « Journée de la colère, » avec des défilés, des manifestations et des rassemblements dans toute la bande de Gaza. Pendant les manifestations anti-AP, les participants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Mahmoud Abbas ne me représente pas. » Les responsables du Hamas ont également proféré des menaces contre Israël.