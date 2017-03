Tensions interpalestiniennes à Naplouse: 1 mort

Déguisés en civil, des policiers de l’ »Autorité » palestinienne ont envahi le camp extrémiste de Balata dimanche et déclenché une fusillade qui a duré une quinzaine de minutes, et a fait un mort, le policier Ali Abu al-Hajj, rapporte l’agence Maan News.

Ce raid de l’AP avait pour but d’arrêter Ahmad Abu Hamada, qui a refusé de se rendre et a été lui-même gravement blessé de deux balles dans la tête et une dans l’estomac.

Selon l’AP, Abu Hamada était recherché pour meurtre, détention d’armes et attaques de policiers palestiniens. « Un officiel de l’AP a déclaré lundi, lors des funérailles du policier, que son gouvernement continuerait à pourchasser les fugitifs pour apporter la sécurité et la stabilité à notre société. »

Ce n’est pas la première fois que des affrontements ont lieu entre la police palestinienne et les habitants du camp de Balata. Deux policiers et trois habitants du camp ont été tués en août dernier dans un affrontement semblable.

Trois meurtres qualifiés « d’exécutions extra-judiciaires » par l’ONU, l’un des 3 hommes ayant été battu à mort dans les locaux de la police de l’AP.