Tentative de vol d’arme déjouée à Jérusalem

La police israélienne rapporte qu’un individu a tenté de voler l’arme de service d’un membre de la garde de la Knesset alors que celui-ci patientait dans la file d’attente d’un centre médical du quartier de Har Homa dans le courant de l’après-midi. Le jeune israélien a réussi à repousser le suspect à coups de poings et de pieds et suite à cette courte lutte, le suspect a pris fuite. La police a félicité le garde de la Knesset pour sa vigilance qui a permis d’éviter un incident bien plus grave.