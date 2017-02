Tentatives de contrebande de produits interdits dans la bande de Gaza

Au cours des dernières semaines, les forces de sécurité israéliennes au terminal d’Erez ont empêché la contrebande d’articles interdits dans la bande de Gaza via des centaines de paquets envoyés par la poste. La plupart des articles ont été commandés sur Internet, et incluaient des composants électroniques. Les articles ont été apparemment commandés par des terroristes de la bande de Gaza. Parmi les objets figurent des drones et des pièces de drones.