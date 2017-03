Teva Pharmaceutical Industries licencie

Dans le cadre d’un plan visant « à améliorer l’efficacité » et qui s’étendra sur un certain nombre d’années, la société israélienne Teva Pharmaceutical Industries Ltd., le plus grand fabricant mondial de médicaments génériques, aurait commencé à procéder à des licenciements dans ses usines et son siège social en Israël. Le fabricant de médicaments prévoit également de licencier des milliers de travailleurs à travers le monde, estimant que les licenciements toucheraient entre 5 000 à 6 000 postes.