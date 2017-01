Theresa May aurait pu brandir le veto britannique à l’Onu

A l’approche de ce vote, organisé le 23 décembre, Netanyahu s’est entretenu avec le secrétaire aux Affaires étrangères Boris Johnson mais pas avec Theresa May. May, d’un autre côté, a été “désagréablement surprise” par le soutien apporté par le Foreign Office à la motion anti-israélienne, a fait savoir un législateur de son parti Conservateur. Mike Freer, Parlementaire de la circonscription Finchley et Golders Green, a écrit sur le site britannique de Jewish News que May avait été prise au dépourvu par l’initiative de son ministère des Affaires étrangères. Elle songerait d’ailleurs à des réformes permettant d’éviter qu’une situation similaire ne vienne à se reproduire.