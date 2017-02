Theresa May rejette une pétition contre la venue de Trump

La première ministre britannique Theresa May a formellement rejeté une pétition demandant l’annulation de la future visite d’État du président américain Donald Trump au Royaume-Uni et signée par 1,8 million de Britanniques. « Le gouvernement estime que le président des États-Unis doit être autorisé à effectuer une visite d’État. Nous attendons avec impatience la possibilité de saluer le président Trump quand la question de la date et des préparatifs de cette visite sera définitivement réglée », lit-on dans la réponse du gouvernement britannique.