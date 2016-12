Tiens, Ségolène Royal a oublié de citer Israël…Par Bely

Apprivoiser le soleil ! Et si l’idée première à qui l’on doit l’inauguration d’une voie nouvelle n’était pas française mais israélienne ? Même si le discours inaugural de madame la ministre de l’Environnement, Mme Ségolène Royal filmée par une meute de médias domestiquée plus que de raison, laissait à penser que le mérite serait bien gaulois…

D’ailleurs, personne ne semble vouloir l’évoquer en préambule mais le but ultime de ces recherches a toujours et partout été double : Trouver de nouvelles formes d’énergies pour remplacer celle issue de ce pétrole polluant comme il n’est plus possible de le supporter et qui dévastateur ou pas est appelé rapidement à disparaître et le remplacer par une énergie propre et peu couteuse …

Et d’entendre cette responsable politique se féliciter d’inaugurer le premier kilomètre jamais construit, l’entendre s‘obstiner à répéter, encore et encore, sans doute pour s’en convaincre elle-même, qu’elle a le privilège de fouler une route exceptionnelle issue de la technologie la plus innovante qui soit, une première mondiale initiée par la seule France. En l’occurrence par une filiale de Bouygues, le groupe Colas, l’un des leaders mondiaux de la construction de routes, en partenariat avec l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) et le Commissariat à l’Energie Atomique et les Alternatives (CEA).

Ce qui est exact, c’est que ces sociétés françaises ont conçu une application nouvelle baptisée « Wattway » issue des concepts photovoltaïques classiques.

Ainsi, ce jeudi, a été inauguré le 1er km de cette nouvelle route solaire sur la départementale N°5 à Tourouvre-au-Perche, dans l’Orne.

Une voie non plus seulement bétonnée mais recouverte de panneaux solaires.

« En effet, nous explique-t-on, des dalles solaires fines de quelques millimètres ont été posées sur le bitume. Les fragiles cellules photovoltaïques sont protégées par un mélange de résine capable de résister au passage régulier des véhicules, poids plume et poids lourd. Le mélange, translucide bien évidemment, se devant de laisser passer la lumière, captée par les cellules de silicium. »

Voilà pour la théorie !

En réalité, la mise en pratique de cette prouesse technologique que représente le projet « Wattway », comprend deux écueils majeurs : Son mauvais rendement productif et son coût actuel exorbitant.

« Du fait de l’horizontalité de la route et de la résine qui empêche une partie de la lumière de passer, la production d’une centrale Wattway est inférieure à celle résultant des photovoltaïques classiques » a déclaré monsieur Richard Loyen, directeur général d’Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire.

« Mme Ségolène Royal avait initialement annoncé une production journalière moyenne de 17.963 kilowattheures avant de ramener ce chiffre à 790 kWh. 23 fois moins. Pour le tronçon normand, d’une superficie de 2800 m2, Wattway table sur une production annuelle de 280 MWh.

« On va produire 10% de moins que le photovoltaïque traditionnel », estime Jean-Charles Broizat.

Une production moindre pour un coût plus élevé…. Voilà qui fait désordre !

«Wattway n’a pas vocation à remplacer les autres formes de production, affirme ce monsieur, même si l’objectif est tout de même d’être compétitif à l’horizon 2020.

Avant que de conclure : On attend rapidement d’importantes baisses des coûts.» Si une centaine de projets sont déjà lancés, les chantiers plus importants attendront 2018, tout comme la commercialisation du produit.

Mais qu’en est-il du concept initial, cet ancêtre testé en 2009 qui permit, quelques années plus tard (et quelques modifications effectuées) aux sociétés françaises de passer en phase de test grandeur nature sur ce tronçon de Tourouvre.

« En réalité, le tout premier prototype du genre fut testé en 2009 par « Innowattech », une société sise à Haïfa en Israël.

Le principe de ce type de route consistait à incorporer sous la couche de roulement de la chaussée, des capteurs piézoélectriques. Ces éléments qui avaient déjà la particularité de transformer l’énergie mécanique en énergie électrique devaient produire, selon la société « Innowattech », sur un tronçon d’un kilomètre de route équipée de cette façon, jusqu’à 500 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 600 à 800 maisons.

Une énergie propre, une énergie peu couteuse…

Au vu de ce qui précède, deux éléments doivent obligatoirement interpeller le premier quidam-conducteur alors qu’il va entrer dans sa voiture : Si la France est oublieuse du code de bonne conduite, paragraphe courtoisie et reconnaissance du parcours de l’autre, si elle semble s’être engagée sur une bien mauvaise voie, en revanche, pour se réjouir d’être un des meilleurs innovateurs dont les conceptions ont fait leurs preuves, Israël peut se permettre de conclure qu’avec lui, décidemment et sans discussion ce qui se pointe à l’horizon est du genre à tenir la route…