Toujours plus vert, Israël investit dans le velo

Dans le cadre d’un plan du gouvernement et des autorités locales, 150 km de pistes cyclables interurbaines seront construites en Israël d’ici 2019.

Un projets d’envergure puisqu’il ajoutera des centaines de kilomètres de pistes cyclables dans la métropole de Tel-Aviv et dans le centre d’Israël, un investissement de 620 millions de shekels en grande partie pris en charge par le ministère des Transports et de l’autoroute Ayalon. Le projet prévoit deux pistes de 3,5 mètres de large qui contiendront des stations de recharge électrique et des zones ombragées pour les voyageurs. Un total de 10 voies reliera les villes de Ra’anana, Herzliya, Ramat Hasharon, Petah Tikva, Bnei Brak, Ramat Gan, Givat Shmuel, Yehud, Or Yehuda, Rishon LeZion, Yehud, Holon et Bat Yam.

Le ministère des Transports devrait émettre les appels d’offres dans les prochaines semaines pour la construction de trois pistes : une sur Yarkon de Petah Tikva vers la Bourse aux Diamants, une autre entre Ramat HaTayasim et Ramat Ilan et enfin une autre au sud de Tel-Aviv dans la région de Holon. Il y a actuellement 170 km de pistes cyclables urbains dans le centre d’Israël. Hormis Tel-Aviv, où il y a déjà 130 km de pistes cyclables, des chemins supplémentaires existent également à Bat Yam, Hod HaSharon, Kiryat Ono, Rishon LeZion, Holon, Kfar Saba, Ramat Gan, Raanana, Petah Tikva, Herzliya et Ramat HaSharon.

À l’heure actuelle, la commune de Tel-Aviv prévoit de doubler le nombres de pistes existantes sur un calandrer de construction s’étalant sur cinq ans. En 2017 uniquement la ville a alloué 32 millions de shekels pour le pavage de 25 kilomètres de pistes cyclables, et ce, au-delà des projets menés par le ministère des Transports.