La tour de Babel israélienne et ses solutions. Par Bely

Dur-dur de communiquer dans un pays où l’emploi de plus de 30 langues est monnaie courante ! Si depuis belle lurette, dans un pays lambda, constatation est faite de la difficulté de se comprendre les uns les autres dans la vie de tous les jours… S’il n’est pas évident de s’exprimer grâce à une note commune dans une famille, chaque élément contraint pour exister d’imposer sa ligne mélodique…

Alors « que faire et comment dire » lorsqu’il s’agit d’aborder et de régler au niveau national les problèmes d’un pays à nul autre pareil et plus particulièrement dans le domaine de la santé !

Conscient « qu’il lui faut faire quelque chose pour le bien-être de ses administrés », le ministère de la Santé israélien a décidé de s’impliquer et résoudre pour commencer le primordial problème de communication entre malade et médecin. La décision prise, reste un travail de longue haleine pour réformer ce tout petit pays, ce jeune conglomérat d’à peine 70 printemps dans lequel le nombre de langues parlées est supérieur à trente, les plus courantes étant l’hébreu, l’arabe et le russe suivies par l’anglais, le français, le yiddish, l’espagnol et l’amharique, (l’éthiopien) et toutes les autres….

Une diversité bien normale provenant de la structure même d’un pays issu des multiples vagues d’Alya qui ont laissé leurs empreintes, tous ces parlers différents avec lesquels le ministère se devra de faire « ami-amis ». Ainsi, dans ce cas précis, lui faudra-t-il résoudre les difficultés de communication en raison des écarts de langage entre équipes médicales et patients (et inversement), mais aussi réduire ces écarts culturels, rendre compatibles ces modes de vie, ces comportements différents, ces problèmes de perception et de croyance, de manque de connaissance ou de prise de conscience……………….

Suivent quelques exemples du programme proposé par ledit Ministère pour réaliser tous azimuts le plus d’objectifs possibles* :

Traduction de documents, procédures, formulaires et sites Internet , destinés à l’utilisation des patients dans plusieurs langues, ainsi que la possibilité de recevoir une traduction des services rendus par téléphone.

Formation de l'équipe médicale et du personnel d'administration des hôpitaux et des cliniques, dans tous les domaines de la profession, dans le domaine de l'accessibilité culturelle.

Développement d'infrastructures physiques adaptées par le biais de panneaux, orientation, équipement adapté etc.

Sans parler d’activités supplémentaires promues par le Ministère comme :

Mise en place d’un centre de traduction médicale simultanée

Traduction du site Internet du Ministère de la Santé dans plusieurs langues.

Etc., etc., etc.

Vous êtes intéressé * ? Ouvrez le lien ci-après : http://www.health.gov.il/French/Topics/Equality_in_Health/cultural_accessibility/Pages/default.aspx