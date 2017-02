Tracts négationnistes sur le campus de l’université de Glasgow

Des tracts antisémites avec des textes dénonçant que l’holocauste était une arnaque, ont été distribués sur le campus de l’université de Glasgow, ainsi que cela a été rapporté au Glasgow Guardian. L’un des tracts, trouvé dans le bâtiment Boyd Orr, portait le titre de « la plus grande arnaque de tous les temps » et poussait les étudiants à se rendre sur le site de la théorie du complot avec le Hashtag « #olohoax ». Les tracts étaient dispersés dans plusieurs bâtiments du campus, y compris à la bibliothèque et sur tableau de l’entrée. Le vice-président de l’association des étudiants de Edinburgh a posté il y a deux jours sur twitter une photo du tract trouvé à Boyd Or. La police a ouvert une enquête