Tragédie au sein d’une famille francophone de Jérusalem

13 ans après leur Alya, c’est le drame pour cette famille dont le nom n’a pas été autorisé à publication au moment où nous publions cet article. Hier après-midi, les voisins de la Famille Z. sentent une odeur de brûlé dans les escaliers de cet immeuble de la rue Hevron (Derekh Hevron) et préviennent les pompiers.

Ces derniers arrivent quelques minutes plus tard dans le quartier de Bakaa et découvrent au 6e étage près du balcon, le corps de la mère, puis, se rendent dans une pièce fermée à clefs. En défonçant la porte, ils ne peuvent que constater le décès des 4 filles âgées de 11, 9,et 4 ans et de la dernière âgée d’à peine 11 mois, dont les corps sont en partie calcinés.

Les enquêteurs estiment que la mère s’est donné la mort par pendaison après avoir tué ses propres enfants et déclenché un incendie dans la chambre. Un scénario macabre qui reste encore à confirmer. Le mari n’était pas présent lors du drame et n’a pas été blessé. Arrivée plus tard sur les lieux, et en état de choc post-traumatique, il a été pris en charge par des francophones de l’unité de psycho-trauma d’Hatzalah. Ce dernier est soutenu par le rav de sa communauté, le rabbin Yehouda Ben Ishaï, père de Ruth Fogel qui a été assassiné avec son mari et 3 de ses enfants à Itamar en mars 2011.

Les voisins de la Famille Z. décrivent la mère de famille comme une « femme belle est apparemment heureuse, sans histoire », elle était coach en affaires et son époux est optométriste. La communauté francophone d’Emouna dans le quartier de Bakaa, bouleversée par la tragédie est en deuil.