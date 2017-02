Traité bilatéral d’investissement Israël-Japon

Israël et le Japon ont signé mercredi un traité bilatéral d’investissement, une nouvelle étape dans le renforcement des liens diplomatiques et commerciaux entre les deux nations. Pour le ministre des Finances Moshé Kahlon, « ce traité symbolise les liens économiques entre Israël et le Japon et il est une étape importante dans la libéralisation des investissements étrangers en Israël « .