Le transit de marchandises entre Haïfa et la Jordanie explose

Le transit de marchandises entre Haïfa et la Jordanie a augmenté de 65% ces dernières années. En raison du conflit syrien, les commanditaires utilisent la route la plus rapide et la plus rentable, celle passant par Israël, pour transporter leurs marchandises en Jordanie, en Iraq, en Arabie Saoudite ou dans d’autres pays du Golfe. C‘est pourquoi une nouvelle ligne Haifa-frontière jordanienne près de Bet Shean est en voie de construction.