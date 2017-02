Transmission du flambeau terroriste à Gaza

Ismail Haniyeh a rencontré Yahya Sinwar, le président nouvellement élu du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, et le haut responsable du mouvement Rawhi Mushtaha, également élu au bureau politique. La réunion a eu lieu en prévision du remplacement de la direction du Hamas dans la bande de Gaza. Les trois ont souligné que toutes les élections des institutions du Hamas « étaient démocratiques » et reflétaient l’unité des différentes parties du mouvement. Ils ont également noté que les membres qui ont été remplacés ne cesseront pas de servir le peuple palestinien. La réunion s’est terminée en affirmant que la Palestine est la priorité absolue du Hamas et que sa « boussole est dirigée vers Jérusalem ».