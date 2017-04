Triple médaille d’argent pour l’Université de Tel-Aviv aux Olympiades de mathématiques pour filles

Réussite impressionnante pour l’équipe d’Israël de mathématiques, formée et entrainée à l’Ecole de mathématiques de l’Université de Tel-Aviv, qui a remportée 3 médailles d’argent aux prestigieuses Olympiades internationales de mathématiques pour filles qui se sont déroulées à Zurich du 6 au 12 avril 2017, plaçant Israël à la 6e place sur 44 pays. Shira Ben-Dor, Yarden Modai et Maia Nave, membres de l’équipe formée par l’École des sciences mathématiques de l’Université de Tel-Aviv et de ‘l’Université de Tel-Aviv pour la jeunesse'[1], dont les membres représentent Israël dans les compétitions internationales, ont remporté chacune une médaille d’argent lors de la prestigieuse compétition annuelle, à laquelle elles ont participé aux côtés de 168 concurrents.