Trois Klarsfeld unis avant le second tour . Par Bely.

Et revoilà Serge Klarsfeld, fils de déporté, symbole de tous les descendants de déportés, eux-mêmes impartis du « Devoir de mémoire ». Et revoilà son épouse Béate, une associée d’autant plus importante que née allemande. Et voilà le fils de ses père & mère à leur coté…

Et les voilà pendant l’entre-deux-tours de ces élections présidentielles, les voilà, – seule nouveauté, le trio ainsi formé-, les voilà une fois de plus obligés de repartir en guerre pour dénoncer la facilité avec laquelle le monde en général et la France en attente du verdict populaire en particulier, oublient délibérément tout ce qui peut les fâcher…

Quand ce n’est se permettre de porter aux pertes et profits de l’histoire, tous ces juifs, ces empêcheurs de tourner benoitement en rond-ronron un monde tourneboulé par un terrorisme qui s’installe irrésistiblement contre toute logique démocratique !

Plus explicites que des mots, des images !

Conscients de l’exactitude de la formule « Le poids des mots, le choc des photos », Serge, Beate et Arno Klarsfeld ont publié une affiche qui se veut évoquer les camps de concentration nazis, vision barrée (barbelée ?) du slogan : « Le FN en 2017 ? Non jamais. Contre le Pen – votez Macron ».

« Cette publication a été faite pour rappeler que l’extrême droite au pouvoir a toujours été un Etat policier » a déclaré Arno Klarsfeld à l’AFP. Selon lui, il est évident que si l’extrême droite accédait au pouvoir, elle « n’obtiendrait pas de résultats économiques, et serait donc obligée de devenir un Etat policier pour rester en place.

Comme lui est flagrant qu’il n’y a rien à attendre de pareille candidate à la présidentielle, laquelle de se refuser à couper tout lien avec un FN historique en déclarant, comme son père avant elle, que la France n’était pas responsable de la rafle du Vel d’Hiv de juillet 1942.

Et ce trio héroïque de publier, ce n’est pas trop, une autre affiche.

Sera-ce assez ?