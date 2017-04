U.S. Marine Corps F-35 Lightning II Joint Strike Fighters from Naval Air Station Pensacola, Fla. fly off the coast of Northwest Fla. May 15th, 2013 off the coast of Northwest Florida. (U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen/Not Released)

Trois nouveaux avions F-35 livrés dimanche en Israël Partager sur Whatsapp Dimanche, trois avions de combats furtifs F-35 « Adir » débarqueront en Israël, a déclaré l'armée jeudi. Les trois avions, qui s'envoleront demain de leur base aux États-Unis, rejoindront les deux autres avions du même type atterris en Israël en décembre. Les cinq F-35 (connus par leurs jets hébraïques « Adir » ou « Mighty ») participeront pour la première fois au survol du territoire hébreu pendant le Jour de l'Indépendance, Yom A'atsmaout. Ces avions de chasse furtifs F-35 sont les premiers livrés à l'extérieur des États-Unis dans le cadre d'une commande de 50 appareils au total, soit deux escadrons complets d'ici 2022. Une fois arrivés en Israël, ils ne s'envoleront plus que pour les missions de combat. Dans une cérémonie d'accueil tenue pour les deux premiers avions livrés en décembre, le président Reuven Rivlin avait déclaré que « cet avion changera les règles du jeu. Nos ennemis savent déjà qu'il ne vaut pas la peine de nuire à Israël. » Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a, lui, parlé en termes plus clairs sur ces jets F-35 en disant que l'objectif d'Israël est « d'obtenir la suprématie dans chaque théâtre d'opérations : dans l'air, en mer, sur terre et dans le cyber-espace. » Israël atteint de nouveaux sommets et, lorsque nos pilotes des avions Adir voleront haut, nous les regarderons avec fierté.