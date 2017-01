Trop de visiteurs au mont Hermon

Les responsables de la station de ski du mont Hermon ont à plusieurs reprises ce weekend fermé l’accès à la station en raison de l’afflux de visiteurs. L’épaisseur de la couche de neige au sommet est actuellement de 80 à 90 cm, et de 60 à 70 cm en bas des pistes. De fortes chutes de neige sont prévue le 9 janvier et dans une moindre mesure les 10 et 11 janvier.