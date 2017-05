Trump-Abbas : le début d’une histoire d’am…éricain ?

Le Président des États-Unis Donald Trump a rencontré ce soir (mercredi, heure d’Israël) Mahmoud Abbas à la Maison Blanche

Donald Trump se veut l’homme de la rupture dans la spirale jusque là éternelle au Proche-Orient. « Je serais un médiateur, ne peut pas imposer le président de la paix des Etats-Unis a rencontré Abbas à la Maison Blanche. « Il n’y aura pas de paix à moins que les dirigeants palestiniens parlent d’une seule voix contre la violence et la haine. » a dit Monsieur le Président Trump.

C’est dans des démonstration de grand positivisme qu’il a déclaré » Je suis prêt à être un médiateur, arbitre et responsable du processus. La paix ne peut être imposée aux parties par un pays tiers. Je suis étonné d’entendre comment les services de sécurité israéliens et les Palestiniens coopèrent et s’entendent. Je suis plein d’admiration pour les services de sécurité palestiniens « .

Le président américain a également souligné que les dirigeants d’Israël et l’Autorité palestinienne doivent travailler ensemble pour parvenir à un accord. » Il n’y aura pas de paix à moins que les dirigeants palestiniens parlent d’une seule voix contre la violence et la haine a-t-il dit.

M. Abbas a, quant à lui déclaré » Nos choix stratégiques doivent apporter la paix conformément à la vision de deux Etats. Etat palestinien avec sa capitale à Jérusalem, en paix avec l’Etat juif dans les frontières de 1967.« Nous pensons que nous pouvons, et nous pouvons, apporter le succès à nos efforts, Monsieur le Président, avec la détermination et le désir de les voir réussir dont vous faites preuve. »

Malgré les affabulations d’Abbas concernant Jérusalem, on pouvait palper ce soir à Washington à un enthousiasme qui s’est fait rare ces dernières années lorsque l’on évoquait le conflit entre Israël et les arabes. Serait-ce les fruits de la pression mise par l’administration Trump à l’ONU ? Ou alors peut-être les pressions contre le Hamas par Abbas pour récupérer le pouvoir à Gaza et regagner sa légitimé internationale ? Nous verrons bien, en attendant L’hirondelle ne fait pas le printemps