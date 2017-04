Trump appelle Poutine après l’attentat de Saint-Pétersbourg

Au cours d’un entretien téléphonique, M. Trump a présenté ses condoléances et condamné l’attentat de Saint-Pétersbourg qui a coûté la vie à onze personnes. « Le Président Trump et le Président Poutine ont convenu que le terrorisme devait être définitivement et rapidement vaincu », indique la Maison-Blanche dans un communiqué.