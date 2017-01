Trump et Theresa May vont ressusciter le couple Reagan-Thatcher ?

La première ministre britannique Theresa May entend visiter les États-Unis la semaine prochaine pour rencontrer le président américain Donald Trump, annonce le quotidien The Telegraph se référant à ses sources au sein du gouvernement. Selon le journal, la visite de Mme May devrait durer quelques jours. La chef du gouvernement britannique ne serait accompagnée d’aucun de ses ministres. Selon une source du journal, Donald Trump et Theresa May voudraient établir les mêmes relations étroites qui avaient existé entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan.