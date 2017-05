Trump haut en couleurs et symboles, mais encore?©

Pauvres en plat de résistance, les déclarations de Trump laissent Israël sur sa faim, avec plus de questions que de réponses

Très fort en gestes symboliques, un peu court en substance, le premier jour déconcertant du Président américain dans l’Etat Juif accentue l’épaisseur du mystère sur la façon dont il compte parvenir à son objectif déclaré d’un « accord définitif »

Le premier jour de la visite du Président américain Donald Trump qu’il ait jamais accompli avant hier en Israël a été très riche en gestes forts, mais il laisse très peu d’indices sur la façon dont le dirigeant du monde libre a l’intention de faire progresser et transformer sa vision d’une paix arabo-israélienne, qui résoudrait du même coup (ou celui d’après) le conflit générique palestino-israélien, mais aussi le statut du Golan, le crypto-état de Gaza, etc.

C’était très émouvant d’assister à la scène où Trump a touché les pierres du Mur Occidental ou Kotel, en devenant ainsi le premier Président américain en exercice à se rendre en visite sur ce Lieu Saint du Judaïsme. C’était presque amusant de voir le troubel-fête du Likoud, le Député Oren Hazan réussir à arracher un Selfie avec Trump, en dépit des meilleurs efforts de Netanyahu pour l’en empêcher. Mais les déclarations publiques des dirigeants n’ont apporté que peu d’éléments nouveaux. Si elles ont bien provoqué quelque chose, elles ont surtout amené plus de questions encore sur la méthode.

Trump a dénoncé de manière répétée, l’Iran et l’accord nucléaire qu’a négocié la précédente Administration avec le régime en place, mais il n’a pas dit s’il allait tenter de détricoter cet accord ni comment. Il a déclaré n’avoir jamais mentionné lemot « Israël » dans sa conversation avec le Ministre russe des Affaires étrangères, mais cela ne contredit en rien les rapports affirmant qu’il a transmis des renseignements classifiés sur le groupe terroriste de l’Etat Islamique qui ont été recueillis par les services de renseignements d’Israël (sans les nommer) ; en réalité, il a ajouté plus de poids encore à l’idée qu’il ait réellement transmis ces informations top secrètes.

Trump, qui est arrivé en Israël lundi après un week-end en Arabie Saoudite, a beaucoup parlé des chances d’une paix au Moyen-Orient, en suggérant que le monde arabe sunnite est prêt à accepter et normaliser les relations avec Israël. L’idée d’une alliance régionale pour affronter la menace iranienne et son comportement toujours plus agressif fait l’objet de nombreuses discussions. Netanyahu déclare depuis des années que le monde arabe ne perçoit plus Israël comme son ennemi et qu’il est en réalité, engagé dans une coopération sécuritaire clandestine avec les pays du Golfe.

« Mes conversations en Arabie Saoudite, avec les dirigeants du monde musulman, m’ont fortement encouragé, dont celles avec le Roi Salman avec qui j’ai abordé tous les sujets en long et en large », a déclaré Trump au Président Reuven Rivlin, à la Résidence Présidentielle. « Le Roi Salman ressent très fortement ce problème et je peux vous dire qu’il adorerait voir la paix s’établir entre Israël et les Palestiniens ».

Plus tard dans le cours de la journée, lors d’une rencontre avec Netanyahu à l’Hôtel King David, Trump a décrit le sentiment du monde arabe envers Israël comme « très positif ». Les dirigeants d’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahrein, le Koweit et beaucoup d’autres Etats arabes se sont montrés très loquaces au sujet de leur désir de paix, a t-il ajouté. « Je peux discerner un passage plus profond qui déboucherait sur l’amitié avec Israël, et je pense que beaucoup de ce sentiment provient de ce qui est en train de se passer en ce qui concerne l’Iran. Donc des progrès importants ont été faits ».

Netanyahu, également, s’est entretenu du monde arabe et de son rapprochement progressif et lent vis-à-vis d’Israël, en désignant ce mouvement comme « fertile de nombreuses possibilités » et il a développé son argumentaire, comme il l’a fait depuis des années, en disant que cette détente bien plus vaste avec l’ensemble du monde arabe « contribuera à la réconciliation entre Israël et les Palestiniens ».

Au cours de communiqués de presse conjoints, livrés un peu plus tard à sa résidence de la Rue Balfour à Jérusalem, Netanyahu a déclaré qu’il « nourrit un espoir réel de changement », pour « la première fois de toute ma vie ».

Il est vrai que certains Etats arabes et Israël n’ont jamais été aussi proches. Mais la pleine normalisation, continuent d’insister les dirigeants arabes, ne pourra qu’être la suite de la résolution d’un accord de paix palestino-israélien.