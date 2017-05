Trump en Israël : L’ambassadeur américain qui inquiète les israéliens

Quelques jours seulement avant l’atterrissage du président américain en Israël, le nouvel ambassadeur en Israël, David Friedman, transmet à ses collègues israéliens que Trump est plus que déterminée à aboutir à un accord entre Israël et les palestiniens. Selon Friedman, Trump est convaincu que les conditions actuelles sont idéales pour l’obtention de « l’accord ultime » pour Israël. Un diplomate israélien réagit : « ça commence en général comme ça. Ensuite, on essaie de nous forcer la main, et paf, encore une amitié mort-née ».