Trump en Israël : le président américain va demander aux Palestiniens de cesser de payer les terroristes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu’il discuterait des moyens de faire progresser la paix, avec le président américain Donald Trump lors de la première visite officielle de ce dernier en Israël la semaine prochaine.

« Je vais discuter avec le président Trump des moyens de renforcer encore plus la première et la plus forte alliance avec les États-Unis », a déclaré M. Netanyahu lors d’une réunion hebdomadaire du Cabinet à Jérusalem.

« Nous renforcerons les liens de sécurité, qui se renforcent tous les jours, et nous discuterons également des moyens d’avancer dans la paix », a-t-il ajouté.