Le président américain Donald Trump au Musée de l’Holocauste a déclaré : « Je serai toujours aux côtés du peuple juif et l’Etat d’Israël »

Dans ce musée de Washington dédié à la Shoah il a ajouté : « en tant que président des États-Unis, je serai toujours aux côtés du peuple juif, et je défendrai toujours à côté de notre bon ami et notre partenaire – l’Etat d’Israël » et a poursuivit : « Aujourd’hui, nous nous souvenons des survivants qui ont vu plus que nous pouvons nous l’imaginer. »