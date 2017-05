Trump et Moscou : l’ex chef de la CIA balance

L’ex-directeur de la CIA a affirmé mardi à Washington s’être inquiété de l’existence de « contacts » en 2016 entre des responsables russes et l’équipe de campagne de Donald Trump, Moscou s’étant finalement rendu coupable d’une « virulente ingérence » dans la présidentielle.

« On m’a présenté des informations et des renseignements qui révélaient des contacts et des interactions entre des responsables russes et des personnes américaines impliquées dans l’équipe de campagne de Trump », a déclaré John Brennan. « Cela m’a préoccupé car on connaît les tentatives russes pour s’acheter de tels individus », a-t-il poursuivi alors qu’il était interrogé par la commission du Renseignement de la Chambre des représentants.

« Tout le monde doit être bien conscient que la Russie a interféré effrontément dans notre processus électoral de la présidentielle 2016, et qu’elle l’a fait en dépit de nos fermes protestations et avertissements clairs de ne pas agir ainsi », a insisté M. Brennan.

L’ex-patron de la CIA de 2013 à janvier 2017 a ajouté qu’il avait clairement mis en garde Moscou contre toute interférence dans l’élection présidentielle américaine, mais que la Russie avait choisi d’ignorer cet avertissement exprimé l’été dernier.

Concrètement, John Brennan a expliqué avoir téléphoné le 4 août 2016 au chef du FSB, les services secrets russes. « Je lui ai dit que tous les Américains, quelles que fussent leur étiquette politique ou leur préférence pour l’élection, étaient attachés à leur faculté de choisir leurs dirigeants sans interférence. J’ai dit que les électeurs américains seraient outrés par toute ingérence dans l’élection », a relaté M. Brennan.