Trump pourrait nommer Joe Lieberman au FBI

Le Président américain Donald Trump a indiqué, jeudi, que l’ancien nominé pour le poste de Vice-Président démocrate, Joe Lieberman est, actuellement, le candidat favori en vue de devenir le prochain chef de file du FBI, après le limogeage choquant de James Comey, la semaine dernière.

Quand on lui a demandé si Joe Lieberman, ce jeune homme de 75 ans était bien le favori, Trump a répondu : « Yes » (oui) -confirmant ainsi la candidature-surprise de Lieberman.

Trump a déclaré pouvoir nommer un nouveau Directeur avant de quitter le pays vendredi, pour le Moyen-Orient, au cours de son premier voyage à l’étranger en tant que Président.

Liberman, qui est Juif et fervent soutien d’Israël, est un ancien Sénateur indépendant du Connecticut, qui s’est présenté sur un ticket présidentiel avec le Démocrate Al Gore en 2000. Les deux hommes avait concédé leur défaite face à George W. Bush et Dick Cheney.

En 2008, Lieberman a appuyé la candidature Républicaine de John McCain.

On examinera à la loupe la nomination d’un nouveau Directeur du FBI, l’Administration Trump étant entraînée dans la tourmente par une succession d’allégations stupéfiantes contre Trump, l’une des plus dommageables étant qu’il aurait fait obstruction à la Justice en demandant à Comey d’abandonner une investigation à l’encontre de l’un de ses plus proches conseilleurs (Mike Flynn).

Le Sénat devra ensuite confirmer quiconque Trump aura nominé pour ce poste.