Trump rassure Netanyahou : Tenez bon j’arrive !

Alors que John Kerry présentait hier soir la vision de l’administration Obama pour une issue au conflit israélo palestinien, nouveau coup de canif à la connivence israélo-américaine qui ouvre la voie à de nouvelles résolution à l’ONU contre Israël, Donald Trump s’est voulu rassurant.

Dans l’entourage du président élu qui prendre ses fonctions dans 3 semaines, on explique que « trop c’est trop. Obama a eu 8 années pour appliquer sa politique et voici qu’il tente de couper l’herbe sous les pieds de son successeur sur l’un des sujet les plus sensible de la politique étrangère américaine », a expliqué un fidèle du futur locataire de la Maison Blanche

Mais pour Trump, point n’est besoin de porte-parole, il a pris les devants sur Twitter et au moment où Kerry discourait, Donald Trump a rassuré Israël. « Il n’est pas possible de se comporter vis-à-vis d’Israël en l’humiliant et en manquant de respect. Israël avait de bons amis aux Etats-Unis, ce n’est plus le cas. La dégringolade a débuté avec l’accord sur le nucléaire iranien et maintenant l’ONU. Soyez forts Israël, le 20 janvier n’est pas si loin ». Et Trump de conclure à l’égard de l’actuelle administration : «je pensais que la passation de pouvoir se déroulerait paisiblement, ce n’est pas le cas ».

Aussitôt Binyamin Netanyahou a répondu sur sa page Facebook : « Président élu Trump, merci pour votre chaleureuse amitié et votre soutien unilatéral à Israël ».

Un peu plus tard, depuis la Floride où il passe les fêtes de fin d’année, Donald Trump a de nouveau critiqué les Nations unies.

« L’ONU a un potentiel tellement énorme. (Elle) n’est pas à la hauteur de son potentiel », a-t-il dit aux journalistes devant sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago. « Quand est-ce que vous avez vu les Nations unies résoudre des problèmes? Elles ne le font pas. Elles en créent.

Si l’ONU est à la hauteur de son potentiel, c’est formidable. Sinon, c’est une perte de temps et d’argent », a-t-il ajouté. Les Etats-Unis sont les principaux bailleurs de fonds de l’organisation internationale, couvrant 22% de son budget.