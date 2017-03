Trump va accélérer la campagne contre l’Etat islamique

À la demande du Président des États-Unis Donald Trump, le secrétaire à la Défense James Mattis a présenté un plan initial pour accélérer la campagne contre l’Etat islamique. Le plan inclut apparemment l’augmentation de la portée des forces de l’armée américaine impliquées dans la campagne et d’autres mesures visant à nuire aux méthodes de financement de l’organisation. Le porte-parole du Pentagone, le capitaine Jeff Davis, a déclaré que la plan avait été élaboré en collaboration avec divers partenaires et ne se limite pas seulement à la Syrie et à l’Irak.