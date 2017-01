Trump va signer un décret limitant l’entrée aux ressortissants de 6 pays musulmans

Donald Trump signera à partir de mercredi des décrets limitant l’octroi de visas, l’accueil de réfugiés et l’immigration aux ressortissants de 6 pays musulmans. Ces décrets devraient limiter l’immigration et l’accès aux Etats-Unis pour les réfugiés et les détenteurs de visas en provenance d’Irak, d’Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen, selon le Washington Post, qui souligne que les ressortissants de ces pays sont déjà confrontés à une série d’obstacles pour obtenir un visa américain.