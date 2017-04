Trump va-t-il porchainement annoncer le transfert de l’ambassade à Jérusalem ?

Le représentant du Congrès, Ron De Santis au nom du Parti républicain, a participé aujourd’hui (jeudi) à une réunion avec le lobby israélien à qui il a laissé envisager que Donald Trump annoncerait le transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem lors de sa visite en Israël le mois prochain.

« la visite de Trump en Israël est pas une coïncidence », a dit le représentant et « a l’intention de déplacer l’ambassade à Jérusalem lors de sa visite. » De Santis, qui dirige le sous-comité de la sécurité nationale supervise également les ambassades américaines dans le monde entier, il a visité Israël en Mars dernier et même des sites à Jérusalem qui pourraient accueillir l’ambassade américaine.

Plus tôt aujourd’hui, il a été rapporté que le président Donald Trump sera en visite officielle à Jérusalem le 22 mai prochain, pour très peu de temps. Une délégation de 25 fonctionnaires sont arrivés à Washington aujourd’hui la préparation de cette visite. Ils ont rencontré le Bureau du Premier ministre et des Affaires étrangères et ont discuté des ajustements nécessaires à la préparation logistique d’une organisation de cette ampleur. Demain, la délégation visitera le Mur occidental et la vieille ville de Jérusalem et Massada.