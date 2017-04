Tsahal : un nouveau bataillon en Judée-Samarie

Un nouveau bataillon de réserve opérant en Judée-Samarie, spécialement formé pour la conduite de véhicules opérationnels dans cette région très particulière, c’est le bataillon « Goiur Arié ».

Ceci est le premier régiment de réserve entièrement composé de militaires et pilotes opérationnels, il a été établi par le Commandement Central de Tsahal afin de renforcer l’expertise opérationnelle du terrain en Judée-Samarie. L’objectif sera de former un bataillon des pilotes plusieurs fois par an et faire face aux conditions complexes de la région en cas de besoin.