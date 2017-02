Tsipi Hotovely salue une ère nouvelle dans les relations israélo-américaines

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely s’est associée aux louanges de la droite au sujet de la conférence de presse tenue par Netanyahou et Trump. Elle a affirmé qu’elle a été « annonciatrice d’une nouvelle ère et de l’ouverture à l’idée d’une solution à l’échelle régionale ». « Je salue le fait que pour la première fois en 25 ans, les américains souhaitent repenser et réévaluer les intérêts israéliens, comme le peuple d’Israël le décide », a-t-elle déclaré, selon son porte-parole.