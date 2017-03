Tunisie : près de la moitié des jeunes veut émigrer en Europe

Une étude réalisée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) sur « les jeunes et la migration non réglementaire: enquête de terrain des représentations sociales, les pratiques et les attentes », révèle que près de la moitié des jeunes veulent émigrer en Europe. En effet, l’étude a été menée sur un échantillon de 1168 jeunes tunisiens, et montre que 45,2%, âgés entre 18 et 34 ans disent vouloir émigrer vers l’Europe. Dans le même ordre d’idées, 25% des jeunes ont pensé à émigrer au lendemain de la révolution et 30% pensaient déjà à quitter le pays avant la révolution.