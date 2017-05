Turquie: 85 fonctionnaires mis aux arrêts

Après l’arrestation récente d’une trentaine de courtiers à la bourse d’Ankara, les services de sécurité appréhendent des dizaines de fonctionnaires du ministère de l’Energie et de l’Education. Ils sont suspectés d’avoir tenu un rôle dans la tentative de coup d’état militaire contre Erdogan. Selon des sources à Ankara, Erdogan a pour objectif de dissuader ainsi toute tentative future et de raffermir sa position et ses pouvoirs.