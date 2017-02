TV Egyptienne: Quand le débat se transforme en match de catch

(Vidéo) Lorsque la haine est poussée à son paroxysme, le débat entre un sunnite et un chiite dégénère en direct à la télévision égyptienne. Au delà de la violence des images et des mots, on mesure le fossé qui sépare les deux branches de l’Islam qui par ailleurs s’affrontent sur de nombreux terrain de guerre au Moyen-Orient.