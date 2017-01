TV Palestinienne : les Juifs ont volés les bijoux de Kim Kardashian

La télévision palestinienne a profité des derniers rebondissements au sujet du vol de bijoux de Kim Kardashian et en a fait l’occasion de propager des messages antisémitismes. Dans un article qui a été publié dans le journal israélien Yediot Aharonot au sujet de l’arrestation de 17 personnes suspectes d’être responsables du vol très médiatisé, il était précisé que les cerveaux du vol à Paris étaient deux immigrés algériens. L’article note également que son chauffeur et le frère de celui-ci, seraient juifs. Cette référence a été adoptée par un « expert en affaires israéliennes » de la télévision palestinienne comme une opportunité de généraliser en concluant que tous les juifs sont des « voleurs ». La télévision palestinienne a choisi de ne pas mentionner le fait que 15 suspects non juifs ont été arrêtés. Elle n’a pas non plus mentionné ni spéculé sur la religion des deux immigrés algériens qui ont été les planificateurs du crime.