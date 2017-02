Ukraine : ils pillent les tombes des victimes de la Shoah

Le pillage de fosses communes de juifs de la période de l’holocauste est devenu une épidémie dans tout le pays, selon les rapports de l’Ukraine. Les pilleurs profanent les tombes pour récupérer de l’ivoire, des bijoux et des crânes qui se vendent ouvertement sur les marchés. Des dizaines d’actes de ce type se sont avérés ces dernières années dans les villes du canton de Zhytomyr situé à l’ouest du pays, mais la plupart des pilleurs n’ont jamais été attrapés. Le président du forum européen des juifs russophones, Mixhail Yehoudnin, déclare qu’il y a en Ukraine, de nombreuses fosses communes dans lesquelles des milliers de juifs mis à mort durant l’holocauste ont été enterrés. « Nous faisons de gros efforts pour financer des travaux de béton et d’entretien afin d’éviter le pillage, et pour édifier des monuments aux morts pour que les gens comprennent la signification des lieux, mais malheureusement nous n’avons pas assez de moyens », a déclaré le président du forum.