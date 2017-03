Ukraine : une sympathisante de la communauté juive attaquée au couteau à Ouman

Le week-end dernier, trois personnes non identifiées ont attaqué à Ouman l’activiste publique Ludmilla Dashitskya et ont essayé de graver sur sa poitrine une croix gammée au couteau. Dashitskya, connue pour son soutien actif des pèlerins juifs qui se rendent dans la ville, Il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas d’un vol, car elle avait un sac avec de l’argent que les assaillants n’ont pas touché. Dashitskya a déclaré qu’elle a miraculeusement réussi à échapper aux assaillants, qui ont déchiré sa blouse et ont commencé à tailler une croix gammée sur son corps. «Je ne sais pas qui c’était, mais il s’agit d’un acte d’intimidation. Il pourrait s’agir de néo-nazis locaux, mais je n’en suis pas sûre. Il se pourrait que quelqu’un ait voulu provoquer un scandale antisémite. J’ai informé la police, mais je crains qu’ils ne trouvent pas les assaillants. Même s’ils les trouvent, selon la loi, il s’agit de légers dommages corporels passible d’une amende ou de travaux d’intérêt général».