Un adjoint au maire de Madrid honore les terroristes palestiniens emprisonnés en Israël

Un adjoint au maire de Madrid a parrainé un événement dans la capitale espagnole en l’honneur de terroristes palestiniens du Hamas et d’autres groupes emprisonnés en Israël.

La Journée internationale des prisonniers palestiniens a eu lieu la semaine dernière dans l’espace municipal principal du district du Retiro, dans le sud-est de la ville de Madrid, et a été condamnée sévèrement par les représentants de la communauté juive de la ville, a rapporté le quotidien Libertad.

Une affiche annonçant l’événement mentionnait l’adjoint au maire Mauricio Valiente, du parti d’Izquerda Unida situé à l’extrême gauche de l’échiquier politique, parmi les quatre intervenants, en le présentant par son titre municipal et expert en droits de l’homme.

Un autre orateur, Musab Muhammad Nimr Bashir, 36 ans, né à Gaza, présenté comme «journaliste de la télévision et ancien prisonnier politique palestinien», a admis avoir utilisé son poste en 2007 au sein de Médecins Sans Frontières pour avoir prévu d’assassiner un fonctionnaire israélien avec d’autres terroristes du Front populaire pour la libération de la Palestine.

Une autre oratrice, Ana Sanchez De Mera, a été présentée comme militante pour «le boycott sur Israël». Dans un communiqué, la communauté juive de Madrid a écrit qu’ «elle constate avec inquiétude et consternation» l’utilisation de ressources publiques à l’appui de «prisonniers, dont beaucoup sont emprisonnés et condamnés dans une démocratie reconnue, pour actes de terrorisme sanglants».

Le communiqué a également signalé l’implication des promoteurs du boycott contre Israël au cours de la manifestation, notant que plusieurs tribunaux espagnols, y compris la Cour suprême, ont récemment condamné les activités de BDS.

«Le soutien de la municipalité de Madrid et l’utilisation de son espace public en faveur de personnes et d’organisations qui favorisent le boycott équivaut à soutenir la haine et l’appel à la destruction du seul Pays juif dans le monde et de ses habitants « . ont déclaré les dirigeants de la communauté.