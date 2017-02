Un analyste du big data prévoit la victoire de Marine le Pen

Marine Le Pen est sur le point d’être le prochain président de la France, selon l’analyse d’un grand gestionnaire de fonds.

Arun Kant, directeur général et chef des investissements de la société d’investissement Leonie Hill Capital, basée à Singapour, a déclaré à CNBC qu’il s’attendait à ce que la candidate d’extrême droite l’emporte, grâce à l’analyse du système d’intelligence artificielle (AI) de son entreprise.

Son analyse – qui, dit-il, intègre des contributions telles que les débats sur les médias sociaux et traditionnels, les sondages, l’économie et la démographie – prédit que Mme le Pen va «dépasser» ses adversaires lors du premier tour et gagner au deuxième tour, selon M. Kant.

Si les simulations actuelles indiquent une victoire de E. Macron au second tour – 52,3 pour cent contre 47,7 pour Mme le Pen – M. Kant a ajouté qu’il s’attend à ce que cette dernière gagne un terrain considérable après sa victoire du premier tour.

« Si elle remporte le premier tour, cette dynamique va changer », a-t-il déclaré, notant les similitudes entre l’appel populiste de Mme le Pen et le président Donald Trump.

Et avec cette impulsion prédite, Mme Le Pen gagnera probablement la présidence selon lui.